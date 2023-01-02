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    • 2 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!

    2 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları yakından takip ediliyor. Peki 2 Ocak Pazartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama ekranı!
    • 02.01.2023 - 18:50
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    2 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!

    Şans oyunu severler 2 Ocak Pazartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını takip ediyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün beklenmekte. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

    Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşmiş olacak. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Sayısal lotonun son çekilişinde şanslı rakamlar 16, 22, 42, 64, 68 ,84, 51 , 76 olmuştu.

    Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını buradan sorgulayabilirsiniz.

    Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

    Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto'nun kuralları merak ediliyor. Oyunun kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. Ayrıca 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. Yine ikinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olarak ifade edilmektedir.


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