2 Ocak Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 202 kişi daha hayatını kaybetti.

GÜNLÜK VAKA 11 BİN 180

Böylece toplam ölü sayısı 21 bin 295 oldu.

Son 24 saatte günlük vaka sayılarında ise yaşanan düşüş devam ediyor.

Bugün 11 bin 180 vaka tespit edildi.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." notuyla yaptı.