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    2 PKK'lı daha dağdan inip teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
    • AA
    • 20.11.2020 - 19:31
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    2 PKK'lı daha dağdan inip teslim oldu

    PKK terör örgütünün dağ kadrosundaki çözülme devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

    TESLİM OLANLARIN SAYISI 206 OLDU

    Teslim olan örgüt mensuplarından birinin 10 yıldır, diğerinin ise 3 yıldır örgütte bulunduğu ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

    Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 206'ya ulaştığı kaydedildi.

    2 PKK lı daha dağdan inip teslim oldu #1

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