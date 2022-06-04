2 PKK'lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu

2 PKK'lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2022'de ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 41’e yükseldiğini duyurdu.

Mehmetçik'in indirdiği ağır darbelerle yurt içindeki sayıları tarihin en düşük seviyelerine inen PKK'da örgüt için çölümle de devam ediyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları etkili oluyor.

2 kişi daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

2022'de teslim olan pkk'lı sayısı 41 oldu

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi” denildi.