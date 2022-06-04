Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
492.563
0.23%
BTXN Coin
12.80
7.29%
Bitexen

    2 PKK'lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, 2022'de ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 41’e yükseldiğini duyurdu.
    • 04.06.2022 - 19:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2 PKK'lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    Mehmetçik'in indirdiği ağır darbelerle yurt içindeki sayıları tarihin en düşük seviyelerine inen PKK'da örgüt için çölümle de devam ediyor.

    Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları etkili oluyor.

    2 kişi daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

    2022'de teslim olan pkk'lı sayısı 41 oldu

    Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi” denildi.

    2 PKK lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu #1


    İlginizi Çekebilir

    'Öğrencilerimiz sınava ilk defa maskesiz girecek'
    Gündem

    'Öğrencilerimiz sınava ilk defa maskesiz girecek'

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Miray Daner mavi gözleri ve duru güzelliğiyle koltuğa uzandı, Instagram alev aldı! 'Filtresiz gördük çok şükür
    Medya

    Miray Daner mavi gözleri ve duru güzelliğiyle koltuğa uzandı, Instagram alev aldı! 'Filtresiz gördük çok şükür

    Görüş Bildir