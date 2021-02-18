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    2 PKK'lı, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'nca ikna çalışması sonucunda 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 10:14
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    2 PKK'lı, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu

    Hain terör örgütü PKK'nın kadrolarındaki çözülme devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 PKK'lı daha teslim oldu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

    2021'DE TESLİM OLANARIN SAYISI 27 OLDU

    Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında PKK/KCK'ya katıldıkları, Irak ile Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

    Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 27'ye yükseldi.

    2 PKK lı, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu #1

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