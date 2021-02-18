2 PKK'lı, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nca ikna çalışması sonucunda 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Hain terör örgütü PKK'nın kadrolarındaki çözülme devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 PKK'lı daha teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

2021'DE TESLİM OLANARIN SAYISI 27 OLDU

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında PKK/KCK'ya katıldıkları, Irak ile Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 27'ye yükseldi.