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- 2 PKK'lı, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu
2 PKK'lı, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'nca ikna çalışması sonucunda 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
- DHA
- 18.02.2021 - 10:04
- Güncelleme : 18.02.2021 - 10:14
Hain terör örgütü PKK'nın kadrolarındaki çözülme devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 PKK'lı daha teslim oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
2021'DE TESLİM OLANARIN SAYISI 27 OLDU
Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında PKK/KCK'ya katıldıkları, Irak ile Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 27'ye yükseldi.