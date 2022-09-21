2 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

2 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK mensubu 2 teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor...

Kahraman Mehmetçik tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütü mensupları yerle bir edilirken, öte yandan örgüt mensupları da ikna yoluyla teslim oluyor.

2 örgüt mensubu teslim oldu

Son olarak PKK terör örgütünden kaçmaya çalışan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu

Konuya ilişkin olarak açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu."

Teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye çıktı

Örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 92’ye yükseldi.

