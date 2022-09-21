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    2 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, PKK mensubu 2 teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
    • 21.09.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 16:37
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    2 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor...

    Kahraman Mehmetçik tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütü mensupları yerle bir edilirken, öte yandan örgüt mensupları da ikna yoluyla teslim oluyor.

    2 örgüt mensubu teslim oldu

    Son olarak PKK terör örgütünden kaçmaya çalışan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    İçişleri Bakanlığı duyurdu

    Konuya ilişkin olarak açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu."

    Teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye çıktı

    Örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 92’ye yükseldi.

    2 PKK lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu #1


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