2 saldırgan etkisiz hale getirildi! Çağlayan Adliyesi'ndeki çatışma anları.. Çağlayan Adliyesi'ndeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı girişimine ait anlar ortaya çıktı. 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar da görüntüler kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi önünde öğle saatlerinde terör saldırısı gerçekleşti.

Adliyeye yoğun girişlerin olduğu sırada silah sesleri yükseldi.

Büyük korkunun yaşandığı olayda, ekipler hemen teyakkuza geçti. Güvenlik noktasına yönelik yapılan saldırı girişiminde 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

O anlar kamerada

Saldırı anları da saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntülerde, biri kadın diğeri erkek iki saldırganın ekipler tarafından etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.

"3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

"DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir"

Yerlikaya, bir paylaşımda daha bulunarak şu bilgileri aktardı:

Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.



Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.



Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır.



Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken adliyeye ise giriş ve çıkışlar kapatıldı.