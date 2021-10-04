Selçuk Ural'ın arabesk müzik dinleyenlere yönelik açıklamalarına TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucularından tepki geldi.

Eski sanatçı Selçuk Ural, geçtiğimiz günlerde 'arabesk müzikle' ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Verdiği röportajda Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur şarkılarını dinleyen kişilerin kültürsüz ve hayat eğitimi almayan kişiler olduğunu ifade eden Ural, bu insanların kendileriyle barışık olmadığını söylemişti.

SELÇUK URAL'IN O İFADELERİNE MÜGE VE GÜLŞEN'DEN TEPKİ

Arabesk dinleyenleri 'Kıro' olarak tanımlayan Ural'ın cümleleri kısa sürede tepki çekmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından TV8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da bu hafta Selçuk Ural'ın geçtiğimiz günlerdeki açıklamaları tartışıldı.

"FERDİ TAYFUR BU POLEMİĞE GİRMEK İSTEMİYOR"

Ural'ın açıklamalarıyla ilgili konuşan Müge Dağıstanlı, Ferdi Tayfur'un yaşanan bu tartışmaya girmek istemediğini söyleyerek, "Kendisi biraz sinirli, biraz da kırgınmış." dedi.

2. Sayfa programında Selçuk Ural'a tepki: Ben de kıroyum

"FERDİ TAYFUR'U ARIYORUZ, ULAŞAMIYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Dağıstanlı, Selçuk Ural'ı şu sözlerle eleştirdi:

"Müslüm Gürses hayatta olsaydı, 'Olsun be kardeşim sen de öyle düşünüyorsan canın sağ olsun' derdi. Ama Ferdi Tayfur'u dünden bu yana arıyoruz, ulaşamıyoruz. Kendisi dünden bu yana biraz sinirli, biraz da kırgınmış. Bu polemiğe girmek istemiyor, aslında gerek de yok.

"O ZAMAN BEN DE KIROYUM, BEN DE MAGANDAYIM"

Selçuk Ural nerede Ferdi Tayfur nerede bir düşünün bakalım. Bazen birisi bir şey söyler de, söyleyen kişiye bakarsın. 'Sen ne yaptın kardeşim?' dersin. Ülkede bu müziği kırolar ve magandalar dinliyor derken sen bulunduğun yere bak bakalım. Çünkü Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses gibi insanlar sanatçı olmanın ötesine geçip bu ülkenin kahramanı olmuşlar. Çok da severek dinliyoruz. Ben de nasibimi almış olayım ben de kıroyum, ben de magandayım."

"KİMSE ARABESK DİNLEYEREK KIRO OLMAZ"

Dağıstanlı'nın ardından daha sonra ise söze Gülşen Yüksel Salt girdi.

Salt da, "Bugün sokağa çıkalım, Taksim'e nişantaşına ya da herhangi başka bir yere gidelim. Vatandaşlara, 'Selçuk Ural'ın kaç tane ya da hangi şarkısını biliyorsunuz?' diye soralım. İnsanlar önce bir kalır, düşünür. Bilen olabilir ama bilmeyen daha fazla çıkar. Ama Müslüm Gürses ya da Ferdi Tayfur deseniz yer yerinden oynar. Kimse arabesk müzik dinlemekle kültür ya da kıro olmaz. Kimse arabesk müzik dinleyenler üzerinden toplumun tamamını kapsayan analizler yapamaz." ifadelerini kullandı.

Selçuk Ural: Ülkemizin yüzde 90’ı kültürsüz ve kıro