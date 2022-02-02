2 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin verileri güncelledi.

Bakanlık tarafından güncellenen veri tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 110 BİNİ AŞTI

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 korona testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

"AŞILARIMIZI YAPTIRARAK BU TABLOYU AŞACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu ise, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız." notuyla paylaştı.



