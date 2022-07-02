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    2 Temmuz Cumartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 2 Temmuz Cumartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 02.07.2022 - 13:19
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    2 Temmuz Cumartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 2 Temmuz Cumartesi 2022 piyasalardaki son durum...

    2 Temmuz dolar ve euro ne kadar?

    İstanbul serbest piyasada dolar 16,7259 liradan, avro 17,4971 liradan güne başladı. Serbest piyasada 16,7259 liradan alınan dolar 16,7832 liradan satılıyor. 17,4609 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,4971 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 16,7500 lira, avronun satış fiyatı ise 17,3900 lira olmuştu.


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