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    2 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

    2 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı 2 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 891 ​yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.07.2021 - 20:39
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 4 BİN 891

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 461 semptomlu hasta belirlendi.

    55 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 352 kişi sağlığına kavuşurken, 55 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 829 oldu.

    2 Temmuz Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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