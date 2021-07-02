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2 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı 2 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 02.07.2021 - 20:39
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 4 BİN 891
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 461 semptomlu hasta belirlendi.
55 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 352 kişi sağlığına kavuşurken, 55 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 829 oldu.