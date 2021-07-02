2 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı 2 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 891 ​yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 4 BİN 891

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 461 semptomlu hasta belirlendi.

55 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 352 kişi sağlığına kavuşurken, 55 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 829 oldu.