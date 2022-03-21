2 yıllık hasret! Bu sene hac ve umre yapılacak mı 2022?

2 yıllık hasret! Bu sene hac ve umre yapılacak mı 2022?

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ve umre ibadetleri için bu seneki durum merak konusu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili yetkililerle görüştü. Peki bu sene hac ve umre var mı?

Suudi Arabistan, pandemi nedeniyle hac ve umre ibadetleri için Türkiye'den gelenleri 2 yıldır kabul etmiyor.

Bu kapsamda Türkiye'den hacca gitme hayali kuran vatandaşlar da, ibadetlerini yerine getiremiyor..

Yalnızca ülke vatandaşlarının kabul edildiği kutsal alanlar da dahi, belirlenen kriterlere uygunluk şartıyla ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Ramazan'a sayılı günler kala hac ve umre hakkındaki son durum merak konusu oldu.

Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ve umre konusunda fikir alışverişinde bulundu.

2022 yılında umre ziyareti yapmak isteyenler, "Umre açıldı mı, umreye gidilecek mi, umre yasağı kalktı mı" gibi başlıklara yanıt arıyor.

Peki bu senee Türkiye'den hacca gidilecek mi? Hac 2022 ne zaman? Umre ziyaretleri açıldı mı? İşte son durum...

2022 HAC VE UMRE İÇİN SON DURUM

Koronavirüs nedeniyle 17 Şubat 2020'den beri Türkiye'den Suudi Arabistan'a hac ve umre uçuşları yapılamıyor.

Türkiye, Suudi Arabistan’ın belirlediği riskli ülkeler arasında yer alıyor. Bu sebeple Türkiye’den umre ve hac için misafir kabul edilmiyor.

Suudi Arabistan'ın 2022 yılında Türkiye'den hac ve umre için ziyaretçi kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil.