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    20 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 19 bin 918 yeni vaka tespit edilirken, 204 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.08.2021 - 19:20
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 19:27
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    20 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 918

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti.

    UYGULANAN DOZ MİKTARI 88 MİLYONU AŞTI

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 45 milyon 636 bin 614, 2. doz uygulanan aşı miktarı 34 milyon 791 bin 602, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 7 milyon 529 bin 404 oldu.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 88 milyon 59 bin 440.

    BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZ VAR

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız."

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    20 Ağustos Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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