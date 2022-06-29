20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?Kontenjanlar belli mi?

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?Kontenjanlar belli mi?

Merakla beklenen öğretmen atama takvimi ne zaman yayınlanacak?Kaç öğretmen atanacak?İşte tüm detaylar..

Kabine toplantısının ardından müjdeyi veren cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 bin öğretmen ataması olacağını açıklamıştı.Bu açıklamanın ardından öğretmen adayları büyük sevinç yaşadı.

Şimdi MEB'in açıklayacağı 2022/2023 atama takvimi merak konusu oldu.Atamaların ne zaman yapılacağı ve ve hangi branşlara ağırlık verileceği merak ediliyor.

Atama takvimi ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de katıldığı bör televizyon prgoramında "Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Bakan Özer ayrıca "Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz" dedi..