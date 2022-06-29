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20 bin öğretmen atamasında tarihler belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı.
- 29.06.2022 - 10:06
- Güncelleme : 29.06.2022 - 10:11
Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru tarihini açıkladı.
Özer ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor.