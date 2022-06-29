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20 bin öğretmen atamasında tarihler belli oldu

20 bin öğretmen atamasında tarihler belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı.