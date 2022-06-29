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    20 bin öğretmen atamasında tarihler belli oldu

    Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı.
    • 29.06.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 10:11
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    20 bin öğretmen atamasında tarihler belli oldu

    Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru tarihini açıkladı.

    Özer ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını duyurdu.

    20 bin öğretmen atamasında tarihler belli oldu #1

    Ayrıntılar geliyor.


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