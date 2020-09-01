20 bin öğretmenin ataması yapıldı

MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.

Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. 48 bin 895 atamaya giren aday arasından 20 bin öğretmen adayını daha eğitim camiasına dahil eden butona basan Bakan Selçuk, "Aybüke ve Necmettin Öğretmen'in hatırası sizlere emanet." dedi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 93 OLDU

"Türkiye geneline baktığımızda öğretmen doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 93'e ulaşmış oldu." diyen Bakan Selçuk, ilk atamayı salondaki basın mensuplarından numaralar alarak gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk, program sonunda atanan tüm öğretmenlere başarılar diledi.

E-DEVLET'TEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Öte yandan adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.

BRANŞLARA GÖRE YAPILAN ATAMALAR

Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilirken, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanından 1801, İngilizce'den 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçe'den 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması yapıldı.