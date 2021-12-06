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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Katar’ın başkenti Doha’da Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Alkuwari tarafından karşılandı.
    • DHA
    • 06.12.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 18:12
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Katar'a hareket etti.

    Cumhurbaşkanı, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı.

    KATARLI VE TÜRK BAKANLAR KARŞILADI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; Hamad Uluslararası Havaalanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Alkuwari, MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı Piyade Kurmay Albay Bilal Çokay tarafından karşılandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da #1

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