20 Ekim Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 74 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Paylaşılan tabloya göre bugün 1894 yeni hasta sayısı tespit edilirken 74 kişi de vefat etti.

Tedavi altındaki 1512 kişi de sağlığına kavuştu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ 1545'E YÜKSELDİ"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını,"Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin." notuyla yaptı.