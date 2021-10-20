20 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 29 bin 760 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 214 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 29 BİN 760

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: BUGÜNKÜ VEFAT SAYIMIZ 214

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214.

"TEDBİRLERDE ZAYIFIZ, AŞILANMA DA TEDBİR DE ARTMALI"

Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 114 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 13 bin 831, 2. doz uygulanan aşı miktarı 47 milyon 704 bin 367, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 908 bin 902 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 114 milyon 425 bin 692.