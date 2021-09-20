20 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

20 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 20 Eylül Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,64 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,64 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan dolar ve euro kuru, dünü ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

20 EYLÜL 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 8,70 seviyelerinde işlem görüyor.

Kur, bu sabah temmuz başından bu yana ilk kez 8,72 seviyesine yükseldi.

Euro/TL de 10,18'lerde seyrediyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 93,40 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1710'dan işlem görüyor.