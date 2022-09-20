Petrol
92.22
0.24%
Euro
18.4033
0.40%
Dolar
18.299
0.03%
Altın
983.35
-0.08%
Borsa
32
0.00%
Bitcoin
358.671
4.51%
BTXN Coin
8.03
-1.35%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    20 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Motorine indirim mi geldi?

    Araç sahipleri "20 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...
    • 20.09.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    20 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Motorine indirim mi geldi?

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.

    Araç sahipleri "20 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor.

    Motorine indirim!

    Motorinde beklenen indirim geldi.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.06 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19.23 satılıyor.

    20 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Motorine indirim mi geldi? #1


    Samsung, yeni Galaxy modellerinde uydu bağlantısı sunacak
    Teknoloji

    Samsung, yeni Galaxy modellerinde uydu bağlantısı sunacak

    Sakarya'da bir asrı deviren asker arkadaşları, 70 yıl sonra özlem giderdi
    Yaşam

    Sakarya'da bir asrı deviren asker arkadaşları, 70 yıl sonra özlem giderdi

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir