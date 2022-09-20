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- 20 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Motorine indirim mi geldi?
20 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Motorine indirim mi geldi?
Araç sahipleri "20 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...
- 20.09.2022 - 09:34
Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...
Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...
Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.
Araç sahipleri "20 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor.
Motorine indirim!
Motorinde beklenen indirim geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.06 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.23 satılıyor.