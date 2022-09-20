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20 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Motorine indirim mi geldi?

20 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Motorine indirim mi geldi?

Araç sahipleri "20 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...