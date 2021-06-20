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    20 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    20 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi, 63 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA
    • 20.06.2021 - 19:49
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 91

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 409 semptomlu hasta belirlendi.

    63 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 219 kişi sağlığına kavuşurken, 63 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 185 oldu.

    20 Haziran Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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