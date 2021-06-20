20 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi, 63 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 5 BİN 91

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 409 semptomlu hasta belirlendi.

63 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 219 kişi sağlığına kavuşurken, 63 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 185 oldu.