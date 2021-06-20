- Haberler
- Gündem Haberleri
- 20 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
20 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi, 63 kişi ise hayatını kaybetti.
- AA
- 20.06.2021 - 19:49
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 91
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 409 semptomlu hasta belirlendi.
63 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 219 kişi sağlığına kavuşurken, 63 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 185 oldu.