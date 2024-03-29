20 ilde FETÖ operasyonu! Ali Yerlikaya 70 kişinin yakalandığını açıkladı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 haftada düzenlenen 'KISKAÇ-11' operasyonlarında 670 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"20 ilde FETÖ’ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen “KISKAÇ-11” operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

Operasyondaki iller

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri, TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-11” operasyonlarında şüphelilerin:

Şüphelilerin faaliyetleri

- Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

- Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,

- Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

- Örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları,

- İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

"Dijital materyallere el konuldu"

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."