Sibergöz-16 Operasyonu! Çocukların müstehcen fotoğrafını parayla satan 35 kişi yakalandı... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele' kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-16" operasyonlarında 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye genelinde siber operasyonlar aralıksız sürüyor.

Ekipler bu kez, çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarını mercek altına aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, para karşılığı çocukların müstehcen fotoğraflarını satan şahıslara 20 ilde Sibergöz-16 operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Bu operasyon kapsamında tam olarak 35 şüpheli yakalandı.

"Çocuklarımızı korumaya kararlıyız"

İşte operasyon detayları;



Çocuklarımızı koruma için suçlarla mücadele etmeye kararlıyız.



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Ankara merkezli Adana, Ağrı, aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

"Çocuk istismarı görüntülerinin paylaştığı tespit edildi"