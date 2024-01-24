Türkiye genelinde siber operasyonlar aralıksız sürüyor.
Ekipler bu kez, çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarını mercek altına aldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, para karşılığı çocukların müstehcen fotoğraflarını satan şahıslara 20 ilde Sibergöz-16 operasyonu başlatıldığını açıkladı.
Bu operasyon kapsamında tam olarak 35 şüpheli yakalandı.
"Çocuklarımızı korumaya kararlıyız"
İşte operasyon detayları;
Çocuklarımızı koruma için suçlarla mücadele etmeye kararlıyız.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Ankara merkezli Adana, Ağrı, aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
"Çocuk istismarı görüntülerinin paylaştığı tespit edildi"
Sosyal medya uygulamaları üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin kara karşılığı satışa sunulduğu, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği ve sosyal medya platformunda çocuk istismarı görüntülerinin paylaştığı tespit edildi.
Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında.
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