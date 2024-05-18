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Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen Sibergöz-39 operasyonlarında 20 ilde 74 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona dair şu detayları verdi:

"Çok sayıda dijital materyale el konuldu"

- Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İzmir, Hatay, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Konya, Trabzon, Elazığ, Mersin, Adana, Artvin, Ankara, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Ordu, Rize, Uşak ve Gaziantep'te “SİBERGÖZ-39” operasyonları düzenlendi.



İZMİR ve HATAY:

- İzmir ve Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda;

- Yurtdışı kaynaklı İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 24 şüpheli yakalandı.



TRABZON:

- Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Trabzon’da düzenlenen operasyonda;

- Sosyal medya platformu üzerinden çocukların müstehcen görüntülerini paylaşarak çevrim içi çocuk müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.



ELAZIĞ:

- Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elazığ merkezli Mersin, Adana, Artvin ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda;

- Çeşitli internet siteleri üzerinden “Ev Eşyaları Satışı Vaadiyle” haksız kazanç elde ederek "Nitelikli Dolandırıcılık ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarını işlediği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.



RİZE:

- Rize İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu Rize ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda;

- Vatandaşlarımızın banka hesap bilgilerini ele geçirerek hesaplarındaki parayı başka hesaplara havale ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.



BOLU:

- Bolu İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Bolu merkezli Diyarbakır, Bursa, Kocaeli ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda;

- Yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.



İSTANBUL:

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Düzce, Adana, Şanlıurfa ve Ordu'da düzenlenen operasyonlarda;

- Sosyal medya uygulaması üzerinden reklam verip, iletişime geçtikleri vatandaşlarımızı "Yüksek Kazanç Vaadiyle" dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.



UŞAK:

- Uşak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; Uşak merkezli Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda;

- Banka hesap bilgilerini ele geçirip, hesaplardaki parayı kendilerine havale ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.



- Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 120 Milyon TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.



Operasyonlar sonucu:

- Ruhsatsız tabancalara ve

- Çok sayıda dijital materyale el konuldu.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle