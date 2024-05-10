20 ilde uyuşturucu operasyonu: 366 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 700 kilogram uyuşturucu madde ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 366 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri, günün her saati operasyonlar yaparak gençlerimizi ve toplumu koruma altına almaya çalışıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise bu kapsamda yapılan son operasyonları, sosyal medyadan paylaşıyor.

Bakan Yerlikaya, bu defa 20 ilde yapılan operasyon hakkında bilgileri paylaştı.

366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

20 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında;



700 Kg Uyuşturucu Madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;



Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız.



Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

980 jandarma personeli görev aldı

- Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca;



230 ekip ve 980 Jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep,



Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay,



Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde "NARKOÇELİK-16” operasyonları düzenlendi.

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları