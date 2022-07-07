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    İstanbul'da ekmeğe zam

    İstanbul'da ekmeğe zam

    İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu.
    • 07.07.2022 - 18:49
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    İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    İTO açıklamasına göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için Oda'nın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

    Yeni fiyat 4 TL oldu

    Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

    Daha önceki tarifede 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 14,28 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 3 TL'den satılması kararlaştırılmıştı.

    Yüzde 33,3 zam gelmiş oldu

    AA'nın aktardığına göre ayrıca, ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33,3 zam gelmiş oldu.

    İstanbul da ekmeğe zam #1


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