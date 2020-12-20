20 Kasım Türkiye'de korona tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 20 bin 316 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün güncel koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bugün paylaşılan tabloya göre, yapılan 158 binden fazla test sonucu 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi.

Tedavi altındaki 21 bin 218 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

246 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 18 bin 97'ye ulaştı.

"BİRLİKTE MÜCADELE VİRÜSTEN GÜÇLÜDÜR"

Bakan Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" notuyla paylaştı.