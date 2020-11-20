20 Kasım Türkiye'de koronavirüs salgını

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 141 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs güncel tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca'nın, "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin." notuyla paylaştığı tabloda vaka ve vefat sayılarında artışın sürdüğü görüldü.

BİR GÜNDE 5 BİN 103 HASTA

Paylaşılan tabloya göre bugün hastalığa 5 bin 103 kişi daha yakalanırken, 3 bin 19 kişi de iyileşerek taburcu oldu.

Koronavirüse yenilerek hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak 12 bin 84'e ulaştı.

EN YÜKSEK GÜNLÜK VEFAT SAYISINA ULAŞILDI

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle bugün, 19 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı.

Salgının ilk döneminde en yüksek vefat sayısı 19 Nisan'da yaşanmış ve 127 vatandaşımız yaşamını yitirmişti.