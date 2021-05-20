20 Mayıs Dünya Metroloji Günü: Metroloji nedir?

20 Mayıs tarihi, Dünya Metroloji günü olarak kutlanmaktadır. Peki, metroloji nedir, ne demek? İşte 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü'nün tarihçesi...

20 Mayıs 1875 tarihinden bu yana her yıl 20 Mayıs tarihi, Dünya Metroloji Günü olarak kutlanıyor. Metroloji, bir ölçüm bilimi anlamına geliyor.

Bilimsel ve teknolojik alanda yapılan araştırma ve geliştirmeler, toplumların yaşadığı coğrafi şartlar, gelenek görenekler gibi pek çok unsurdan etkilenerek ülkelere özgü ölçüm cihazları ve sistemlerin oluşturulmasına yardımcı olmuştur.

Ölçüm sistemine bağlı faaliyetler, ulusal düzeyde uyumlu olmasına karşın uluslar arası ilişkilerde karışıklıklara yol açmıştır. Uluslar arası alanda bilimsel, teknolojik ve ticari faaliyetlerde uyumun yakalanması amacıyla SI (Uluslar Arası Birim Sistemi) kabul edilmiştir. Böylece ölçme ile ilgili her türlü faaliyet, metroloji kavramı ile tanımlanmıştır.



Peki Dünya Metroloji Günü nedir? İşte Dünya Metroloji Günü'nün tarihçesi...

DÜNYA METROLOJİ GÜNÜ NEDİR?

20 Mayıs 1875 tarihinde Paris'te Metre Konvansiyonu'nun imzalanmasından sonra bir bilim dalı olarak kabul görmeye başlamıştır. O tarihten itibaren 20 Mayıs tarihi, "Dünya Metroloji Günü" olarak kutlanmaktadır.

Bu tarihten sonra diğer temel birimler de;

Kütle temel birimi : kilogram,

Zaman temel birimi - saniye,

Sıcaklık temel birimi - kelvin,

Elektrik akımı temel birimi - amper,

Aydınlatma şiddeti temel birimi - candela

Madde miktarı temel birimi - mol tanımlanarak uluslararası birim sistemi SI oluşturulmuştur.

Diğer ölçüm büyüklüklerinin birimleri ise bu yedi temel birimden türetilmiş oldukları için "türetilmiş ölçüm birimleri" olarak tanımlanımaktadır. Örneğin kuvvet büyüklüğü 'SI', ölçüm birimi 'newton' olacak şekilde temel birimler cinsinden ifade edilmektedir.

Belirli aralıklarla yapılan Uluslararası Ölçüler ve Ağırlıklar Genel Konferansları'nda, temel birimlerin tanımları yeniden gözden geçirilmekte, bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak değiştirilmeleri gerekebilmektedir.

Metroloji; bilimsel, endüstriyel ve kanuni (legal) metroloji olarak üç dalda uygulanmaktadır.