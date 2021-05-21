20 Mayıs Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekilişinde 20 Mayıs heyecanı yaşandı. Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar sorgulanıyor. İşte 20 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları..

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayımlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda saat 21:30'da gerçekleşti.

Bugün çekilen Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 20 Mayıs Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

20 MAYIS 2021 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

21:30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden veya Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edildi. Çekilişte 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Çekiliş no: 60 20/05/2021 - 21:30

1 - 22 - 25 - 35 - 41 - 43



SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.