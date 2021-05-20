- Haberler
- Gündem Haberleri
- 20 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu
20 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 20.05.2021 - 19:54
- Güncelleme : 20.05.2021 - 20:12
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINA İNDİ
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 856 semptomlu hasta belirlendi.
207 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 9 bin 271 kişi sağlığına kavuşurken, 207 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 bin 626 oldu.