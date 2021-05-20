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    20 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.05.2021 - 19:54
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 20:12
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    20 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINA İNDİ

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 856 semptomlu hasta belirlendi.

    207 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 9 bin 271 kişi sağlığına kavuşurken, 207 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 bin 626 oldu.

    20 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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