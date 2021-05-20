20 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINA İNDİ

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 856 semptomlu hasta belirlendi.

207 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 9 bin 271 kişi sağlığına kavuşurken, 207 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 bin 626 oldu.