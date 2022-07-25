Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi, Muğla’da 31 Temmuz tarihine kadar yüksek sıcaklık ve düşük nem beklentisi olduğunu belirtti ve orman yangınlarına dikkat çekti.

Türkiye, son günlerde biri bitmeden diğeri başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Meydana gelen yangınlarda yüzlerce hektar alan küle dönerken Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi, Muğla için uyarıda bulundu.

"Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla il genelinde 26 Temmuz 2022 Salı günü ile 31 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar sıcaklığın iç kesimlerde (35-38C) ve düşük nem (%10-30) beklenmektedir. Beklenen yüksek sıcaklık ve düşük nem sebebi ile meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."