20 milletvekiline ait 22 fezleke Meclis'te

10 CHP'li 10 da HDP'li toplamda 20 milletvekili hakkında düzenlenen 22 fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 20 milletvekili hakkında 22 yeni fezleke gönderildi. Fezlekeler, CHP ve HDP'li 10'ar milletvekili için düzenlendi.

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edilen fezlekeler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun hakkındaki dosya da bulunuyor.

CHP'Lİ İSİMLER ŞÖYLE

Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen diğer CHP'li milletvekilleri: Orhan Sarıbal, Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Gamze Akkuş İlgezdi, Aykut Erdoğdu, Bülent Kuşoğlu, Yıldırım Kaya, Gülizar Biçer Karaca ve Lale Karabıyık. HDP'den 10 milletvekili hakkında da fezleke düzenlendi.

HDP'Lİ İSİMLER İSE ŞU ŞEKİLDE

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un yanı sıra, Murat Çepni, Dersim Dağ, Tülay Hatimoğulları Oruç, Hüda Kaya, Murat Sarısaç, Feleknas Uca ve Pero Dündar hakkında 1'er fezleke hazırlandı.

Sezai Temelli ile Semra Güzel'e ait 2'şer dosya bulunuyor.