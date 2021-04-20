20 Nisan Dogecoin Günü: Dogecoin 1 dolar mı olacak?

Kripto para borsasında alt coinlerin gözdesi Dogecoin, adından söz ettirmeye devam ediyor. 20 Nisan, yatırımcılar tarafından Dogecoin günü ilan edildi. Peki Dogecoin günü neden önemli?

Kripto para borsasına mizah amaçlı giren Dogecoin, Elon Musk'ın ilgisi sayesinde yükselişine devam ederek yatırımcıların merak konusu oldu.

Kripto paralarda yaşanan düşüşlere rağmen Dogecoin ani yükselişiyle bir kez daha dikkatleri çekti.

Yatırımcılar ve bir grup sosyal medya kullanıcısı bugünü 20 Nisan Dogecoin Günü olarak ilan etti.

Peki 20 Nisan Dogecoin Günü nedir? İşte detaylar..

DOGE COİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır.

Dogecoin, logosunda ve isminde popüler bir internet meme’i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşır.

20 NİSAN DOGECOİN GÜNÜ NEDİR?

Doge yeni bir ralli başlatmış ve 0.5 dolar seviyesine kadar tırmanmıştı. Sonrasında düşüşe geçen Dogecoin 0.27 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Bir grup 20 Nisan’nın Dogecoin günü olarak ilan edilmesi için birçok platformda örgütlenerek Dogecoin’i 1 dolara ulaştırmaya çalışacak.

Dogecoin’in 20 Nisan’da yeni bir rekor kırıp kıramayacağı, WallStreetBets’in oldukça iddialı ifadelerinin ardından merak ediliyor. Doge’nin 1 dolar olması için ellerinden geleni yapacaklarını iddia edilirken, bunun bir manipülasyon olabileceği de belirtiliyor.

Bir grup madenci de 1 Nisan’da ETH ağına saldırı düzenleyeceklerini açıklamışlardı; ancak konuyla ilgili herhangi bir şey yaşanmadı.

TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıkan kripto para birimi Dogecoin yine farkını koyarak 16 Nisan'da 8. sıradayken, bugün 5. sıraya yükseldi.

Düşüş yaşamayan tek kripto para birimi olan Doge Coin son 1 haftada yüzde 405 artış yaşadı.