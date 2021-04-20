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    20 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıkarken, 346 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.04.2021 - 20:29
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 21:30
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    20 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 60 BİNİ GEÇTİ

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 61 bin  28 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 895 semptomlu hasta belirlendi.

    346 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 55 bin 592 kişi sağlığına kavuşurken, 346 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 613 oldu.

    20 Nisan Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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