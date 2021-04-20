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20 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıkarken, 346 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 20.04.2021 - 20:29
- Güncelleme : 20.04.2021 - 21:30
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 60 BİNİ GEÇTİ
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 895 semptomlu hasta belirlendi.
346 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 55 bin 592 kişi sağlığına kavuşurken, 346 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 613 oldu.