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    20 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    20 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 435 vaka tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 20:04
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 20:31
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    Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 168 bin 894 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    6 BİN 435 VAKA

    Yapılan testler sonucu 6 bin 435 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 932 oldu.

    159 CAN KAYBI

    159 kişi ise virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.

    20 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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