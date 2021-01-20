20 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 435 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 168 bin 894 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

6 BİN 435 VAKA

Yapılan testler sonucu 6 bin 435 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 932 oldu.

159 CAN KAYBI

159 kişi ise virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.