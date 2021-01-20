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20 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 435 vaka tespit edildi.
- Haber Merkezi
- 20.01.2021 - 20:04
- Güncelleme : 20.01.2021 - 20:31
Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.
Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 168 bin 894 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
6 BİN 435 VAKA
Yapılan testler sonucu 6 bin 435 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.
Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 932 oldu.
159 CAN KAYBI
159 kişi ise virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.