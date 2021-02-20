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    20 Şubat Türkiye'nin korona tablosu

    Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı. 80 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 20.02.2021 - 19:04
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 19:17
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    20 Şubat Türkiye'nin korona tablosu

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.

    Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 635 semptomlu hasta belirlendi.

    80 CAN DAHA VİRÜSE YENİLDİ

    Bugün, tedavi altında olan 7 bin 210 kişi iyileşerek taburcu edildi. Virüsü yenenlerin sayısı 2 milyon 518 bin 758 oldu.

    Ölümcül virüse bugün 80 kişi yenildi. Hayatını kaybedenlerin sayısıise 7 bin 983'e yükseldi.

    20 Şubat Türkiye nin korona tablosu #1

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