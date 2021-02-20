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20 Şubat Türkiye'nin korona tablosu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı. 80 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 20.02.2021 - 19:04
- Güncelleme : 20.02.2021 - 19:17
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.
Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 635 semptomlu hasta belirlendi.
80 CAN DAHA VİRÜSE YENİLDİ
Bugün, tedavi altında olan 7 bin 210 kişi iyileşerek taburcu edildi. Virüsü yenenlerin sayısı 2 milyon 518 bin 758 oldu.
Ölümcül virüse bugün 80 kişi yenildi. Hayatını kaybedenlerin sayısıise 7 bin 983'e yükseldi.
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