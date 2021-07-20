20 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 7 BİNİN ÜZERİNDE

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 63 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 33 bin 632olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 21 milyon 139 bin 283 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 63 milyon 831 bin 123 oldu.