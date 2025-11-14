20 vatan evladına veda: İlk tören Ankara'da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, 20 vatan evladını uğurluyor bugün...

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızda şehit olan 20 vatan evladı, Ankara'ya getirildi.

Şehitlerimizin naaşları dün akşam, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A-400M uçağı ile Gürcistan'dan Ankara'da bulunan Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.

VATANDAŞLAR BAYRAKLARLA KARŞILADI

Daha sonra şehitlerimizin naaşları, cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Adli Tıp Kurumu'nun önüne kadar uzanan güzergahta trafik polisleri, konvoyu asker selamıyla karşıladı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplandı.

NAAŞLAR ADLİ TIP KURUMU'NDAN AYRILDI

Şehit askerlerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme ve kimlik tespit işlemlerinin ardından Mürted Hava Üssü’nde düzenlenecek olan askeri tören alanına götürülmek üzere kurumdan çıkarıldı.

MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDE TÖREN

Türk bayrağına sarılı cenazeler, Mürted Hava Üssü’nde yapılacak resmi tören için buraya getirildi.

Mürted Hava Komutanlığı Meydanı'nda düzenlenen askeri törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve devlet erkânı, şehit aileleri, siyasiler ve TSK komutası katıldı.

Törende şehitlerimizin özgeçmişleri okundu.

ŞEHİTLERİMİZE VEDA EDECEĞİMİZ KENTLER

3 şehidimizin cenazesinin, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesinin ise memleketlerinde toprağa verileceği bildirildi.

Şehit Hv. Plt. Yb. Gökhan Korkmaz İstanbul'da,

Şehit Hv. Plt. Bnb. Serdar Uslu Bursa'da,

Şehit Hv. Plt. Bnb. Nihat İlgen Kayseri'de,

Şehit Hv. Plt. Ütğm. Cüneyt Kandemir Ankara'da,

Şehit Hv. Plt. Ütğm. Emre Mercan Eskişehir'de,

Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Nuri Özcan Karabük'de,

Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Ümit İnce Ankara'da,

Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Burak Özkan Niğde'de,

Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Hamdi Armağan Kaplan Amasya'da,

Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Akın Karakuş Sakarya'da,

Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. İlker Aykut Tekirdağ'da,

Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Emrah Kuran Muğla'da,

Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Ramazan Yağız Bursa'da,

Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Emre Altıok Samsun'da,

Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. İlhan Ongan Bilecik'te,

Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Berkay Karaca Kırklareli'nde,

Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Burak İbbiği Çorum'da,

Şehit Hv. İkm. Asb. Kd. Çvş. Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da,

Şahit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Cem Dolapci Ankara'da ve Şehit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Emre Sayın Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlanacak.