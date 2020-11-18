20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilir? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta?

20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilir? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı, belirli gün ve saatlerde sokağa çıkabilecek. Peki 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilir?

Koronavirüs ile mücadelede bilim kurulu üyelerinin somut tavsiyeleri kabine toplantısı sonrasına karara bağlandı.

Alınan yeni kararlar neticesinde ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasına karar verildi.

20 yaş altı için getirilen kısıtlama günleri ve saatleri, gençler tarafından araştırılmaya başladı. 20 yaş sokağa çıkma saatleri, 20 yaş altı hangi günler yasak, sokağa çıkma yasağı ne zaman gibi sorular gündemde yerini aldı.

20 YAŞ ALTI HANGİ SAATLER ARASINDA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen koronavirüs tedbirleri konulu genelgede, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." açıklaması yapıldı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DETAYLARI

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

20 YAŞ ALTI AİLESİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?

Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde, gençler için belirli izin günleri verilmiş, o şekilde dışarıda vakit geçirmeleri sağlanmıştı.

Yeni alınan tedbirler ve kısıtlamalar doğrultusunda 20 yaş altı gençlerin ailesi ve velisi ile dışarı çıkma izni olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Toplumun sağlığı ve salgının seyrini azaltmayı amaçlayan tedbirleri uygulanması, vaka sayılarının düşmesi amacıyla uygulanacak.

Geçtiğimiz aylarda ailesiyle dışarı çıkma izni verilen gençlerin, şu durumda belirtilen saatlerin dışında sokağa çıkması kısıtlanmış durumdadır.