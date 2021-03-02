20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri..

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri..

Koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme kararları, 20 yaş ve altı vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. Kısıtlamaları merak eden gençler, 20 yaş kısıtlamaları bitti mi? araştırıyor.

Koronavirüs nedeniyle 20 yaş ve altındaki gençlerin sokağa çıkma saatleri kısıtlanmıştı. Kabine Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeli haberi verdi.

20 yaş altı için belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma izni genişletildi.

Vatandaşlar, yeni normalleşme kararlarına dair gelişmelerin detaylarını araştırırken, 20 yaş ve altı sokağa çıkma kısıtlaması bitti mi? sorusu merak ediliyor.

Kararlar Türkiye genelinde risk gruplarına ayrılarak, salgının seyrine göre değerlendiriyor. Peki 20 yaş kısıtlaması hangi illerde bitti? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri..

20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

Türkiye koronavirüs risk haritasına göre normalleşme adımları atıldığını duyuran Erdoğan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının hangi illeri kapsadığını açıkladı.

Açıklamada, "Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir." ifadelerine yer verildi.

20 YAŞ KISITLAMASI BİTEN İLLER

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan İller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

20 YAŞ KISITLAMASI DEVAM EDEN İLLER

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.