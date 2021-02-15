20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler an be an takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü olan kişiler belirli saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bu yaş gruplarına dahil olan kişilerin toplu taşıma kullanımı ile ilgili kısıtlamalar da getirilmişti.

20 yaş altında olanlar için uygulanan toplu taşıma yasağına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı.

Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detaylar...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. 20 yaş altı bireyler, belirli saatler arasında sokağa çıkabiliyor.

20 yaş altı bireyler için sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Henüz konuya iliişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşandığı takdirde sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili değişiklikler yapılacağı tahmin ediliyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı kişiler, gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilirler.

Tüm illerde geçerli olan yasak uygulamasında, belirtilen saatler dışında 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.





İSTANBUL'DA YENİ TOPLU TAŞIMA KARARI

İstanbul Valiliği tarafından Koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımı yasaklanmıştı.

Yasak nedeniyle 20 yaş altı bireyler İstanbulkartları’yla toplu taşıma araçlarını kullanamıyordu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belbim AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İstanbul Valiliği ile yapılan görüşmeler sonrası 20 yaş altı toplu taşıma yasağı sınırının 12 yaşa indirildiğini açıkladı.

Karadeniz, kararın 8.ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildiğini belirterek, “Şu an ki uygulamada sadece 12 yaşın altındakilerin toplu taşımayı kullanması engelleniyor” dedi.



