20 yaş altı ve 65 yaş üstü sınırlamasına cuma namazı düzenlemesi

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sınırlamasına cuma namazı düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen yasağa ilişkin açıklama yaparak cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını duyurdu.

Son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle koronavirüse karşı alınan önlemler de sıkılaştırıldı.

Yeni önlemlerle birlikte akşam 20.00 ile sabah 10.00 arasında olmak üzere haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu.

CUMA NAMAZLARINA KATILIM, EN ÇOK MERAK EDİLENLER ARASINDAYDI

Yeni tedbirlerle ilgili gelen sık soruları cevaplayan bakanlık, "65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için belirlenen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulaması Cuma namazları açısından nasıl olacaktır?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir."

CUMA NAMAZI, KISITLAMAYA DAHİL DEĞİL

Bu kurala göre cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmayacak.