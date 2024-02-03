200 gündür kayıp olan Korhan Berzeg için ailesi kampanya başlattı Armutlu'daki baba evinden sabah yürüyüşü yapmak için ayrılan ve 200 gündür kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in bulunması için ailesi kampanya başlatarak bir adım daha attı.

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İHA

200 gündür kendisinden haber alınamayan ekonomi profesörü Korhan Berzeg'in kaybı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Kaybın yaşandığı günden bugüne kadar arayışlarına devam eden eilesi, FindKorhanBerzeg adıyla başlattıkları kampanyayla mutlu haber almayı umuyor.

Balıkesir'in Armutlu Mahallesi’nde ailesinden kalma evinden Doberman cinsi köpeği Tina ile birlikte ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in ailesi kampanya başlattı.

200 gündür haber alınamıyor

Aileden yapılan açıklamada 200 gündür haber alınamayan Berzeg hakkında daha fazla bilgi ve habere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Aile, Korhan Berzeg'in bulunması için kaybı gündemde tutmak istiyor

Aile, herkesi Korhan'ın hikayesini paylaşmak ve meseleyi canlı tutmak için onlara katılmaya çağırarak “Sosyal medya platformlarında ‘FindKorhanBerzeg’ etiketini kullanın, hikayesini paylaşın ve ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir şey biliyorsanız lütfen öne çıkın” ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçiliği'nden destek istendi

Aile ayrıca ABD Büyükelçiliği'ni bu kritik konuya ilgi göstermeye ve destek vermeye çağırırken ABD makamlarının katılımı, arama ve soruşturma çabalarını önemli ölçüde destekleyebileceklerini ve Korhan'ın bu tür bir desteği tam olarak hak ettiğine inandıklarını belirtti.

"Korhan, saygın bir topluluk üyesidir"

Açıklamada, “Korhan sadece kayıp bir kişi olayından daha fazlasıdır; bir baba, bir koca, bir arkadaş ve saygın bir topluluk üyesidir. Onun yokluğu, hayatlarında yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktı” dendi.

Son gelişmeye göre, Korhan Berzeg'in birlikte kaybolduğu köpeği eve geri dönmüştü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)