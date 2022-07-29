LPG'ye zam geliyor

Brent petrol 102 dolar seviyesine ulaşırken, LPG fiyatlarına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları sürücülerin en büyük kabusu haline gelirken, brent petroldeki iniş ve çıkışlar devam ediyor.

Dalgalanmalı seyreden brent petrol, geçtiğimiz dönemlerde ciddi düşüş yaşasa da an itibarıyla 102 dolar seviyesinde.

Sürücüler için alışıldık bir duruma dönen zam haberlerine de bu nedenle bir yenisi daha ekleniyor...

LPG'ye 30 kuruş zam

Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları