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    LPG'ye zam geliyor

    Brent petrol 102 dolar seviyesine ulaşırken, LPG fiyatlarına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 11:13
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    LPG'ye zam geliyor

    Akaryakıt fiyatları sürücülerin en büyük kabusu haline gelirken, brent petroldeki iniş ve çıkışlar devam ediyor.

    Dalgalanmalı seyreden brent petrol, geçtiğimiz dönemlerde ciddi düşüş yaşasa da an itibarıyla 102 dolar seviyesinde.

    Sürücüler için alışıldık bir duruma dönen zam haberlerine de bu nedenle bir yenisi daha ekleniyor...

    LPG'ye 30 kuruş zam

    Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatları

    • İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan,
    • Benzinin litresi ise 22,25 liradan satılıyor.

    LPG ye zam geliyor #1


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