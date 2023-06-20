2002'den beri yapılan artışlarla asgari ücret nereden nereye geldi Bu yılın ikinci çeyreği için yapılan asgari ücret zammının ardından gözler 2002'den bu yana asgari ücrette yapılan artışlara çevrildi. İşte yıllara göre asgari ücret miktarları...

ensonhaber.com 2023 yılının ikinci çeyreğinde asgari ücret zammı için 3. toplantı yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 11.00’de 3. kez toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı 3. toplantının sona ermesiyle birlikte, yeni asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Son asgari ücret miktarı: 11 bin 402 TL'ye yükseltildi Buna göre, yeni asgari ücret miktarı yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira oldu. Yeni asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birlikte akıllara yıllar içinde yapılan zamlar gündeme geldi. 2002 yılından bu yana asgari ücret, sık sık değişti. Asgari ücret nereden nereye geldi İşte yıllara göre asgari ücret... 2002: 164 TL 2003: 226 TL 2004: 303 TL 2005: 350 TL 2006: 380 TL 2007: 403 TL 2008: 481 TL 2009: 523 TL 2010: 546 TL 2011: 629 TL 2012: 701 TL 2013: 773 TL 2014: 846 TL 2015: 949 TL 2016: 1.300 TL 2017: 1.404 TL 2018: 1.603 TL 2019: 2.020 TL 2020: 2.324 TL 2021: 2825 TL 2022 OCAK: 4.253 TL 2022 TEMMUZ: 5.500 TL 2023 OCAK: 8.500 TL 2023 TEMMUZ: 11.402 TL