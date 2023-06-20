2002'den beri yapılan artışlarla asgari ücret nereden nereye geldi

2023 yılının ikinci çeyreğinde asgari ücret zammı için 3. toplantı yapıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 11.00’de 3. kez toplandı.
Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı 3. toplantının sona ermesiyle birlikte, yeni asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.
Son asgari ücret miktarı: 11 bin 402 TL'ye yükseltildi
Buna göre, yeni asgari ücret miktarı yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira oldu.
Yeni asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birlikte akıllara yıllar içinde yapılan zamlar gündeme geldi.
2002 yılından bu yana asgari ücret, sık sık değişti.
Asgari ücret nereden nereye geldi
İşte yıllara göre asgari ücret...
2002: 164 TL
2003: 226 TL
2004: 303 TL
2005: 350 TL
2006: 380 TL
2007: 403 TL
2008: 481 TL
2009: 523 TL
2010: 546 TL
2011: 629 TL
2012: 701 TL
2013: 773 TL
2014: 846 TL
2015: 949 TL
2016: 1.300 TL
2017: 1.404 TL
2018: 1.603 TL
2019: 2.020 TL
2020: 2.324 TL
2021: 2825 TL
2022 OCAK: 4.253 TL
2022 TEMMUZ: 5.500 TL
2023 OCAK: 8.500 TL
2023 TEMMUZ: 11.402 TL