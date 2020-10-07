2009 yılında soruları çaldığı iddia edilen 8 FETÖ/PDY şüphelisine gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik 2009 polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 8 kişi için gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan '2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı' soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve bu şekilde 'resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarını işledikleri şüphesi ile 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.