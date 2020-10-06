2013 İdari Yargı Sınavı'nda usulsüzlük soruşturması: 21 gözaltı kararı

Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında, 21 FETÖ şüphelisinden 18'i gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kararlılıkla devam ediyor.

Ankara'da, 2013 İdari Yargı Sınavı'nda 21 FETÖ şüphelisi tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 2'si hakim adayı, 11'i daha önce ihraç edilmiş hakim/hakim adayı, 1'i eski subay ve 7'si avukat olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013'teki idari yargı sınavında usulsüzlük yaptıkları bilirkişi raporlarıyla tespit edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin, haklarında beyan ve teşhiste bulunduğu şüphelilerden 18'ini gözaltına aldı.

SINAV SORU VE CEVAPLARINI YEMİN EDEREK ALDILAR

Şüphelilerin, sınavlar öncesinde örgüt yöneticisi "mahrem imamlar" tarafından getirilen sınav sorularını ve cevaplarını, örgütün "hakim-savcı çalışma evleri" olarak tabir ettiği, gizliliğe üst düzey önem verilen evlerde, yemin ettirilmek suretiyle aldıkları tespit edildi.

GİZLİLİK NEDENİYLE CEP TELEFONU TAŞIMADILAR

Şüphelilerin gittikleri evlerde örgüte bağlılıklarının artırıldığı, gizlilik nedeniyle cep telefonlarını evlere getirmelerinin yasaklandığı ve giriş çıkışlarda özel tedbirler alındığı da belirlendi.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.