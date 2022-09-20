2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında, 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

2013 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin örgüt evlerinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 21 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Çeşitli yöntemler ile örgütsel faaliyette bulundukları iddia edildi

Konuya ilişkin Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu 21 şüphelinin 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunduğu ve ByLock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullanmak suretiyle örgütsel faaliyetlerde bulunduklarının belirlendiği belirtildi.

Şüphelilerin 6’sı aktif çalışan

21 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı alındı.

AA'nın haberine göre; 6'sı aktif çalışan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerden 17'si düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.